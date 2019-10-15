КСУ на закрытом заседании рассмотрит восстановление в должности Шевчука

Судьи Конституционного суда планируют на закрытом заседании рассмотреть заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности председателя суда. Об этом РБК-Украина рассказал источник.

Так, 15 октября Станислав Шевчук прибыл в Конституционный суд и предоставил в суд заявление.

По словам собеседника РБК-Украина, в Конституционном суде состоятся закрытые сборы судей по решению этого вопроса.

"Это пленарное заседание. Это будет закрытое заседание судей, скорее всего. Никаких сроков пока нет, ведь такого еще не было. Предусмотреть, как судьи будут рассматривать заявление пока сложно", - сообщил источник.

Кроме того сейчас на сайте КСУ отсутствуют анонсы о рассмотрении заявления в повестке дня суда.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука на должности главы КСУ. 15 октября Шевчук вышел на работу.

В Конституционном суде Украины сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

Напомним, Станислав Шевчук был уволен с должности главы КСУ 14 мая. Тогда Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" и "захвате государственной власти", а также обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.