КСУ не заблокирован, он активно работает, - представитель Зеленского

Конституционный суд Украины, несмотря на отмену указа о назначении Александра Тупицкого председателем КСУ , работает. Судьи уже подготовили проекты решений по ряду конституционных представлений, которые могут быть приняты на ближайших заседаниях.

Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, говорится в материале РБК-Украина " Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ ".

"Говорить, что КСУ заблокирован, абсолютно неправильно. Но да, есть определенные попытки от ближайших сторонников и соратников Тупицкого каким-либо образом затягивать рассмотрение дел, это очевидно", - Вениславский.

По его информации, судьи уже подготовили проекты решений по ряду конституционных представлений, которые могут быть приняты на ближайших заседаниях. Каких именно вопросов они касаются, Вениславский уточнить отказался.

Сами судьи жалуются на ряд объективных обстоятельств, которые мешают им вернуться в привычный режим работы. Так, судья Игорь Слиденко в комментарии изданию отметил, что до начала марта деятельность суда только-только начала налаживаться, но карантин нарушил все планы.

Судья Виктор Кичун, которого парламент назначил на эту должность всего месяц назад, говорит, что нужно восстановить не только нормальный режим работы КСУ, но и доверие к этому институту. По его мнению, этому поспособствуют "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил судья РБК-Украина.