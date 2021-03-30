КСУ не заблокований, він активно працює, - представник Зеленського

Конституційний суд України, попри скасування указу про призначення Олександра Тупицького головою КСУ , працює. Судді вже підготували проекти рішень з низки конституційних подань, які можуть бути ухвалені на найближчих засіданнях.

Про це сказав представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський, йдеться в матеріалі РБК-Україна " Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ ".

"Говорити, що КСУ заблокований, абсолютно неправильно. Але так, є певні намагання від найближчих прихильників і соратників Тупицького яким-небудь чином затягувати розгляд справ, це очевидно", - Веніславський.

За його інформацією, судді вже підготували проекти рішень з низки конституційних подань, які можуть бути прийняті на найближчих засіданнях. Яких саме питань вони стосуються, Веніславський уточнити відмовився.

Самі судді нарікають на низку об'єктивних обставин, які заважають їм повернутися в звичний режим роботи. Так, суддя Ігор Сліденко у коментарі виданню зазначив, що до початку березня діяльність суду тільки-тільки почала налагоджуватися, але карантин порушив усі плани.

Суддя Віктор Кичун, якого парламент призначив на цю посаду лише місяць тому, каже, що потрібно відновити не тільки нормальний режим роботи КСУ, але і довіру до цієї інституції. На його думку, цьому посприяють "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив суддя РБК-Україна.