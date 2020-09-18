КСУ вирішить, чи можна оштрафувати Зеленського за порушення карантину

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз'яснив, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності. Справа стосується, в тому числі відвідин Володимиром Зеленським кафе в Хмельницькому, коли діяв жорсткий карантин.

Про це йдеться в повідомленні Верховного суду.

Повідомляється, що КСУ просять роз'яснити норми ст. 105 Конституції України щодо можливого притягнення президента до відповідальності за адміністративне порушення, вчинене під час виконання повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 105 Конституції президент користується правом недоторканності, а КСУ у 2003 представив тлумачення тільки в "кримінальному аспекті". Зокрема, недоторканність не може бути скасована шляхом відкриття кримінальної справи та судового переслідування. Крім того, президента не можна притягнути до кримінальної відповідальності, а відсторонити можна лише за процедурою імпічменту.

Разом з тим у Верховному суді вважають, що президент є суб'єктом окремих адміністративних порушень. Він потрапляє під дію антикорупційних вимог, порушення яких є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

"Суб'єкти, що мають право накладати адміністративні стягнення, вимагають чітких орієнтирів щодо того, чи залучення до адміністративної відповідальності президента України перешкоджає реалізації покладених на нього повноважень і чи не знижується рівень його правового захисту", - заявив суддя Великої Палати Леонід Лойко.

Нагадаємо, в червні Зеленського оштрафували за відвідування кафе у Хмельницькому, поліція склала адміністративний протокол.

Однак Хмельницький міськрайонний суд, який розглядав цю справу, зобов'язав сплатити штраф всіх інших учасників делегації, а щодо Зеленського попросив Верховний суд роз'яснити цей момент.

Зеленський у підсумку вирішив сплатити суму, рівну штрафу за порушення карантину, без рішення суду.