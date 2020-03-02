КСУ рассмотрит конституционность закона о люстрации накануне внеочередного заседания Рады

Фото: Конституционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание КСУ назначено на 3 марта

Во вторник, 3 марта, Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очищении власти", согласно которому 47 чиновников времен президентства Виктора Януковича не имеют права занимать должности во власти. Об этом говорится в расписании на сайте КСУ.

Согласно расписанию, заседание КСУ начнется 3 марта в 10:00. Вопрос о законности люстрации 47 чиновников будет рассматриваться первым в повестке дня.

Ранее РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Среди вопросов внеочередного заседания Рады - вопросы, связанные с Кабинетом министров.

Также сообщалось, что в на должность премьер-министра рассматривается кандидатура Сергея Тигипко, который подпадает под закон о люстрации, так как в период с 2010 по 2012 года занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что Окружной административный суд Киева с 2014 года удовлетворил 68 исков о восстановлении экс-чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти" (люстрации).