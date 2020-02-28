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Кадровые изменения в Кабмине и отчет НАБУ: повестка внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     28.02.2020 - 21:57
Кадровые изменения в Кабмине и отчет НАБУ: повестка внеочередного заседания Рады
Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)

Как известно, Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 4 марта

Повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта будет включать ряд важных вопросов. В частности, будет рассмотрен вопрос кадровых изменений в Кабинете министров Украины, а также заслушан отчет деятельности всех правоохранительных органов, об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам собеседника РБК-Украина речь идет, в частности, об отчете НАБУ и Генеральной прокуратуры.

Кроме того, на заседании в эту среду ожидается также рассмотрение нескольких законопроектов:

  • "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях" (регистрационный № 3003П);
  • "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)" (регистрационный № 3015П);
  • "О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины" (регистрационный № 0025);
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (регистрационный № 2500Д).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта.

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