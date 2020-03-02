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КСУ розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання Ради

Новини » Політика     02.03.2020 - 10:54
КСУ розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання Ради
Фото: Конституційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання КСУ призначено на 3 березня

У вівторок, 3 березня, Конституційний суд України продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", згідно з яким 47 чиновників часів президентства Віктора Януковича, не мають права обіймати посади у владі. Про це йдеться в розкладі на сайті КСУ.

Згідно з розкладом, засідання КСУ розпочнеться 3 березня о 10:00. Питання про законність люстрації 47 чиновників буде розглядатися першим у порядку денному.

Раніше РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту на 4 березня. Серед питань позачергового засідання Ради - вопросы, пов'язані з Кабінетом міністрів.

Також повідомлялося, що на посаду прем'єр-міністра розглядається кандидатура Сергія Тігіпка, який підпадає під закон про люстрацію, так як в період з 2010 по 2012 роки обіймав посаду віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, на початку лютого Окружний адміністративний суд Києва з 2014 року задовольнив 68 позовів про поновлення екс-чиновників, звільнених за законом "Про очищення влади" (люстрації).

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