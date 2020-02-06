ОАСК восстановил 68 люстрированных чиновников с 2014 года

Фото: Окружной админсуд Киева (korrupcia.net)

Суд отказал только 18 бывшим чиновникам

Окружной административный суд Киева с 2014 года удовлетворил 68 исков о восстановлении экс-чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в ответе суда на запрос РБК-Украина.

В запросе указано, что ОАСК в период с 2014 по 2019 годы включительно вынес 86 решений в делах о восстановлении люстрированных чиновников. При этом удовлетворены требования 68 истцов, отказано было только 18.

Наибольшее количество положительных решений в люстрационных спорах ОАСК вынес в прошлом году - 22 (отказано 1 истцу).

В 2018 году удовлетворили 5 исков (отказано 1), в 2017 - 9 исков (отказано 2), в 2016 - 18 исков (отказано 8), в 2015 - 13 исков (отказано 4).

Наименьшее количество положительных решений вынесено было в 2014 году - удовлетворен 1 иск при 2 отказах.

Фото: ответ на запрос РБК-Украина

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Конституционный суд еще пять лет назад начал рассматривать соответствие закона о люстрации Конституции Украины, однако решение до сих пор не вынесено.

Ранее украинские суды ожидали вердикта КСУ, но в течение последнего полугодия они активно берут на себя инициативу в этом вопросе и восстанавливают люстрированных чиновников.

Основной массив исков по люстрации рассматривает Окружной админсуд Киева. Именно он занимается претензиями граждан к центральным органам власти.