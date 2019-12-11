КСУ рассмотрит конституционность права президента назначать главу КГГА

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ рассмотрит конституционное представление 51 нардепа

Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в четверг, 12 декабря, начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата по поводу официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, в контексте права президента Украины назначать и увольнять главу Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы суда.

Так, рассмотрение начнется в 10:00 в форме устного производства.

Отмечается, что речь идет о ст.7, ч7 ст.20, пп.12, 15, 16 ч.1 ст.92, чч.1-5 ст.118, ч.2 ст.133, чч1-4 ст.140, чч. 2 и 4 ст.141 Конституции Украины.

В частности, авторы ходатайства просят КСУ дать официальное толкование указанных положений Конституции Украины в контексте вопросов, может ли Киевский горсовет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА; может ли быть уволен президентом с должности главы КГГА избранный Киевский городской председатель, если его полномочия не прекращены; может ли президентом быть назначено на должность главы КГГА лицо, не избранное Киевским городским главой при условии, если полномочия избранного мэра Киева не прекращены.

Напомним, в октябре КСУ открыло конституционное производство по делу по представлению 51 народного депутата Украины по поводу толкования Конституции в вопросах осуществления государственной власти в столице.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Документ поддержали 244 народных депутата. Согласно документу, предусматривается восстановить райсоветы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя КГГА.

Добавим также, 9 октября в Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению.