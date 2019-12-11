КСУ розгляне конституційність права президента призначати главу КМДА

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ розгляне конституційне подання 51 нардепа

Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у четвер, 12 грудня, почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення ряду положень Основного закону, зокрема, в контексті права президента України призначати і звільняти голову Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прес-служби суду.

Так, розгляд почнеться о 10:00 в формі усного провадження.

Відзначається, що мова йде про ст.7, Ч7 ст.20, пп.12, 15, 16 ч.1 ст.92, чч.1-5 ст.118, ч.2 ст.133, чч1-4 ст. 140, чч. 2 і 4 ст.141 Конституції України.

Зокрема, автори клопотання просять КСУ дати офіційне тлумачення зазначених положень Конституції України в контексті питань, чи може Київська міськрада утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи не в структурі КМДА; чи може бути звільнений президентом з посади голови КМДА обраний Київський міський голова, якщо його повноваження не припинені; чи може президентом бути призначена на посаду голови КМДА особа, яка не обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження обраного мера Києва не припинені.

Нагадаємо, в жовтні КСУ відкрило конституційне провадження у справі за поданням 51 народного депутата України щодо тлумачення Конституції у питаннях здійснення державної влади в столиці.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Документ підтримали 244 народних депутата. Згідно з документом, передбачається відновити райради в Києві як представницькі органи жителів районів столиці, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови КМДА.

Додамо також, 9 жовтня у Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання.