КСУ рассмотрит конституционность земельной реформы

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 3 июня в 10.00 на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело о конституционности земельной реформы. Также будет рассматриваться представление 53 народных депутатов Украины относительно разъяснения нескольких статей Конституции Украины, которые касаются земли.
Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ.
Как отмечается в сообщении, на соответствие Конституции Украины будут проверять закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552-IX, отдельные положения Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом.
В КСУ также рассмотрят представление 53 народных депутатов относительно соответствия КУ закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № 552- IX.
Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.
Напомним, что 27 мая 2021 года вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Добавим, в Украине рынок земли должен заработать уже с 1 июля. В правительстве прогнозируют, что открытие рынка будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли.