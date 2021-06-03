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КСУ розгляне конституційність земельної реформи

Автор: РБК-Україна

Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 3 червня о 10.00 на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу щодо конституційності земельної реформи. Також будуть розглядатися подання 53 народних депутатів України щодо роз'яснення декількох статей Конституції України, які стосуються землі.

Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ.

Як зазначається у повідомленні, на відповідність Конституції України перевірятимуть закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № 552–IX, окремі положення Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом.

У КСУ також розглянуть подання 53 народних депутатів щодо відповідності КУ закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № 552– IX.

Автори клопотання стверджують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, що 27 травня 2021 року набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Додамо, в Україні ринок землі має запрацювати вже з 1 липня. В уряді прогнозують, що відкриття ринку сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі.

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Новини України Конституционный суд УкраиныРинок земліземельна реформа