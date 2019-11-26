КСУ рассматривает закон Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение происходит на открытой части пленарного заседания

Конституционный суд Украины во вторник, 26 ноября, рассматривает законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, рассмотрение происходит на пленарном заседании Большой палаты КСУ.

"Рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (регистр. №1027) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - гласит повестка дня заседаний суда.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект №1027 в Раде 29 августа.

Так, 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". За направление проголосовали 279 депутатов Рады.

Как писало РБК-Украина, 21 ноября КСУ признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады.