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КСУ розглядає закон Зеленського про позбавлення нардепів мандату за прогули

Новини » Політика     26.11.2019 - 13:46
КСУ розглядає закон Зеленського про позбавлення нардепів мандату за прогули
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд відбувається на відкритій частині пленарного засідання

Конституційний суд України у вівторок, 26 листопада, розглядає законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандату за прогули. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Так, розгляд відбувається на пленарному засіданні Великої палати КСУ.

"Розгляд справи за конституційним зверненням Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - свідчить порядок денний засідань суду.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський зареєстрував законопроект №1027 в Раді 29 серпня.

Так, 3 вересня парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". За направлення проголосували 279 депутатів Ради.

Як писало РБК-Україна, 21 листопада КСУ визнав неконституційним закон Зеленського про уповноважених Ради.

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