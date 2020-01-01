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В Украине не действует депутатская неприкосновенность с 1 января

Новости » Политика     01.01.2020 - 11:32
В Украине не действует депутатская неприкосновенность с 1 января
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подписал закон 29 декабря

С первого января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Напомним, 18 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины". За закон проголосовал 291 парламентарий.

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Президент Владимир Зеленский подписал документ 29 декабря. Отмечалось, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Текст законопроекта №2237, которым предлагалось разрешить прослушку народных депутатов и окончательно отменить их неприкосновенность, появился в Раде в начале октября.

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