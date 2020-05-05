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КСУ просят рассмотреть толкование положений Конституции о достойных условиях жизни

Новости » Политика     05.05.2020 - 17:53
КСУ просят рассмотреть толкование положений Конституции о достойных условиях жизни
Фото: заседание КСУ (ccu.gov.ua)

По словам Струневича, понятие "достойные условия жизни человека" является недостаточно конкретизированным

Конституционный суд Украины зарегистрировал представление народных депутатов от фракции “Слуга народа” относительно официального толкования положения Конституции об обеспечении прав и свобод и достойных условий жизни. Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Вадим Струневич на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Сегодня сделали важное дело - зарегистрировали инициативу Галины Третьяковой (народный депутат от партии "Слуга народа"), которая стала автором представления в Конституционный суд относительно официального толкования положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины. Напомню, что там речь идет об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни", - говорится в сообщении.

Струневич отметил, что само понятие "достойные условия жизни человека", хотя и имеет важное значение для системы социальной защиты, однако пока является недостаточно конкретизированным.

В партии убеждены, единый подход всех ветвей власти к пониманию понятия "достойных условий жизни" поможет дальнейшей законотворческой работе и создаст определенные ориентиры для выработки комплексного подхода для законотворческой деятельности в Украине.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

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