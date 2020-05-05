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КСУ просять розглянути тлумачення положень Конституції про гідні умови життя

Новини » Політика     05.05.2020 - 17:53
КСУ просять розглянути тлумачення положень Конституції про гідні умови життя
Фото: засідання КСУ (ccu.gov.ua)

За словами Струневича, поняття "гідні умови життя людини" є недостатньо конкретизованим

Конституційний суд України зареєстрував подання народних депутатів від фракції “Слуга народу” щодо офіційного тлумачення положення Конституції про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Про це повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Вадим Струневич на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Сьогодні зробили важливу справу - зареєстрували ініціативу Галини Третьякової (народний депутат від партії "Слуга народу"), яка стала авторкою подання до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції України. Нагадаю, що там йдеться про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя", - говориться у повідомленні.

Струневич зазначив, що саме поняття "гідні умови життя людини", хоча і має важливе значення для системи соціального захисту, однак наразі є недостатньо конкретизованим.

В партії переконані, єдиний підхід всіх гілок влади до розуміння поняття "гідних умов життя" допоможе подальшій законотворчій роботі та створить певні орієнтири для вироблення комплексного підходу для законотворчої діяльності в Україні.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України отримав подання від народних депутатів про конституційність закону про ринок землі.

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