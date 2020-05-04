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КСУ просят отменить закон о рынке земли

Новости » Политика     04.05.2020 - 15:57
КСУ просят отменить закон о рынке земли
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

В КСУ поступило соответствующее представление от нардепов

Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия Украины отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 № № 552 -IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе был опубликован закон о рынке земли. Закон предусматривает, что рынок земли начнет работать с 1 июля 2021 года.

При этом один из пунктов закона о рынке земли уже вступил в силу. Данный пункт предусматривает, что Кабинет министров в течение полугода должен подготовить порядок финансовой поддержки граждан для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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