КСУ снова взялся за закон об отмене депутатской неприкосновенности

Фото: заседание КСУ (ccu.gov.ua)

Нардепы оспаривают отмену депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины начал рассмотрение закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что сегодня Большая палата КСУ начала рассмотрение дела о соответствии закона об отмене депутатской неприкосновенности Конституции Украины. На заседании судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что конституционность этого закона оспаривается, поскольку его принятие Верховной радой якобы прошло с нарушением процедуры рассмотрения и принятия.

Для обеспечения полного и объективного рассмотрения КСУ направил запросы президенту, Раде, Кабмину и Министерству юстиции.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого КСУ уже закрывал дело о депутатской неприкосновенности, которое было открыто по представлению 59 народных депутатов.

С 1 января 2020 года в Украине не действует депутатская неприкосновенность. Теперь статья 80 Конституции излагается в редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность. Таким образом, они могут без согласия парламента быть привлечены к ответственности.