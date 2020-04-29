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КСУ снова взялся за закон об отмене депутатской неприкосновенности

Новости » Политика     29.04.2020 - 17:10
КСУ снова взялся за закон об отмене депутатской неприкосновенности
Фото: заседание КСУ (ccu.gov.ua)

Нардепы оспаривают отмену депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины начал рассмотрение закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что сегодня Большая палата КСУ начала рассмотрение дела о соответствии закона об отмене депутатской неприкосновенности Конституции Украины. На заседании судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что конституционность этого закона оспаривается, поскольку его принятие Верховной радой якобы прошло с нарушением процедуры рассмотрения и принятия.

Для обеспечения полного и объективного рассмотрения КСУ направил запросы президенту, Раде, Кабмину и Министерству юстиции.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого КСУ уже закрывал дело о депутатской неприкосновенности, которое было открыто по представлению 59 народных депутатов.

С 1 января 2020 года в Украине не действует депутатская неприкосновенность. Теперь статья 80 Конституции излагается в редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность. Таким образом, они могут без согласия парламента быть привлечены к ответственности.

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Новости Украины Конституционный суд Украинынардепнеприкосновенность
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