КСУ продолжит рассмотрение дела о нарушении Зеленским карантина

"На этой неделе Конституционный суд продолжит рассмотрение по конституционному представлению Верховного суда... по вопросу о возможности привлечения президента к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении им полномочий", - говорится в сообщении.

Это представление находится на рассмотрении КСУ с сентября 2020 года.

Отметим, 3 июня 2020 года во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский в составе делегации посетил одно из местных кафе, где выпил кофе. На то время заведениям было запрещено принимать посетителей.

Кроме того, суд по конституционному представлению народных депутатов продолжит рассмотрение соответствия Основному закону постановления Кабинета министров, которым был введен так называемый "карантин выходного дня".

"Это конституционное представление поступило в КСУ в ноябре 2020 года и с тех пор остается нерассмотренным, хотя "карантин выходного дня" уже утратил силу", - добавила нардеп.