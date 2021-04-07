КСУ признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев

"Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе о неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - отметила народный депутат.

Согласно этому документу, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.

"В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный суд согласился с позицией жалобщиков", - подчеркивается в сообщении.

Конституционная жалоба находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года.