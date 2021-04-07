RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КСУ визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців

Автор: Юлія Струк

Конституційний суд сьогодні визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Це перше рішення суду із початку конституційної кризи.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Конституційний суд (Другий сенат) сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - зазначила народний депутат.

Відповідно до цього документу, з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом.

"У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний суд погодився із позицією скаржників", - підкреслюється у повідомленні.

Конституційна скарга перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Кабінет міністрів пропонував підвищити пенсії чорнобильцям.

Як писало РБК-Україна, в липні 2018 року Конституційний суд України прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныпенсіїЧорнобиль
Читайте також
Верховний суд відкрив справу щодо скасування Зеленським призначення суддів КСУ
На соцзахист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році
Прогноз погоди