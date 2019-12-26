КСУ признал неконституционным лишение мандата за прогулы и "кнопкодавство"

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила негативное заключение.

"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции", - сообщил источник.

Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и выезжают на ПМЖ за границу; занимались "кнопкодавством"; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.

Напомним, до этого КСУ признал конституционным сокращение количества депутатов Верховной рады.

В то же время был забракован законопроект о закреплении права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. В КСУ пришли к выводу, что данный законопроект не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.