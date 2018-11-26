КСУ признал конституционным законопроект об аграрном устройстве Украины

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Депутаты предложили закрепить в Конституции приоритет фермерских хозяйств

Конституционный суд Украины дал заключение по законопроекту о внесении изменений в статью 41 Конституции относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Согласно сообщению, Конституционный суд Украины признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Конституционный суд Украины считает, что предложенные законопроектом изменения в Конституцию Украины не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, не нарушают требований части первой статьи 157 Конституции Украины", - подчеркнули в КСУ.

Как сообщало РБК-Украина, 20 сентября Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект №6236 "О внесении изменений в стать. 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранение собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств".

Проектом предлагается дополнить статью 41 Конституции Украины новой частью следующего содержания: "основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство".

Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов относительно отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.