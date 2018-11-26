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КСУ визнав конституційним законопроект про аграрний устрій України

Новини » Економіка    26.11.2018 - 16:58
КСУ визнав конституційним законопроект про аграрний устрій України
Ілюстративне фото (Pixabay)

Депутати запропонували закріпити в Конституції пріоритет фермерських господарств

Конституційний суд України дав висновок щодо законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Згідно з повідомленням, Конституційний суд України визнав законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

"Конституційний суд України вважає, що запропоновані законопроектом зміни до Конституції України не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, не порушують вимог частини першої статті 157 Конституції України", - наголосили в КСУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 вересня Верховна рада України направила у Конституційний суд законопроект №6236 "Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств".

Проектом пропонується доповнити статтю 41 Конституції України новою частиною наступного змісту: "основою аграрного устрою України є фермерське господарство".

Нагадаємо, на початку листопада Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів щодо скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

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