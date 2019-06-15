КСУ назвал дату продолжения заседания по указу о роспуске Рады

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во вторник КСУ проведет 3 больших заседания

Конституционный суд Украины (КСУ) продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента 18 июня 2019. Об этом говорится в плане работы суда на следующую неделю, передает РБК-Украина.

Так, во вторник, 18 июня пройдет три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Вторым вопросом суд планирует в закрытой пленарной части продолжить рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд все заявления народных депутатов о выходе из коалиции. По словам Парубия, до выхода фракции "Народный фронт" в коалиции было больше 226 депутатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Добавим, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады во вторник, 11 июня 2019.