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КСУ затягивает решение по указу о роспуске Рады, - Зеленский

Новости » Политика    17.06.2019 - 15:52
КСУ затягивает решение по указу о роспуске Рады, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский исключает, что будет влиять на Конституционный суд

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж в понедельник, 17 июня, заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Зеленского, его решение распустить парламент было законным и соответствовало запросу общества.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже не думаю, что будет другое решение", - заявил он.

Кроме того, президент обвинил Конституционный суд в затягивании рассмотрения дела и добавил, что не собирается влиять на КС.

"Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины сообщил, что продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске Верховной рады 18 июня 2019 года. Во вторник состоятся три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Ранее РБК-Украина писало, что Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

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