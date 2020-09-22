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КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни"

Киев, Вторник 22 сентября 2020 11:24
КСУ приступил к рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни"
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 22 сентября, начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни". Речь идет об отдельном положении абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины по поводу официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - указано в сообщении.

Напомним, Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы последний разъяснил, можно ли привлекать президента к административной ответственности.

Дело касается, в том числе, посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.

Как писало РБК-Украина, КСУ ранее вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро: суд признал не соответствующими Основному закону нормы в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.

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