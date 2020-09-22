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КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя"

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 11:24
КСУ розпочав розгляд справи про тлумачення поняття "гідні умови життя"
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Велика палата Конституційного Суду України сьогодні, 22 вересня, розпочала судове засідання з розгляду справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя". Йдеться про окреме положення абзацу четвертого преамбули Конституції України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України у формі усного виробництва (відкрита частина пленарного засідання)", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб останній роз'яснив, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності.

Справа стосується, в тому числі відвідування Володимиром Зеленським кафе в Хмельницькому, коли діяв жорсткий карантин.

Як писало РБК-Україна, КСУ раніше виніс рішення у справі про конституційність ряду норм закону про Національне антикорупційне бюро: суд визнав невідповідними Основному закону норми в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

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