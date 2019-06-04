КСУ начал рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд начал рассмотрение соответствующего представления 62 нардепов

Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение вопроса о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, КСУ рассматривает соответствующее представление 62 народных депутатов.

"Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - гласит повестка дня на вторник, 4 июня.

Добавим также, как пишет "Укринформ", Конституционный суд в ходе заседания во вторник должен решить, в письменной или устной форме рассматривать данное производство. Судьей-докладчиком по данному делу выступает Виктор Кривенко.

Напомним, 23 мая Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Отмечалось, что заявитель просил признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

Как писало РБК-Украина, 23 мая указы о роспуске Рады и выборы были опубликованы в "Урядовом курьере". В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.

Отметим, в ходе внеочередного заседания ВР глава парламента Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

Добавим, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.