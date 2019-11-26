КСУ обратился к Венецианской комиссии по закону о лишении нардепов мандата за прогулы

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд обратился к комиссии с просьбой предоставить экспертное заключение

Конституционный суд Украины обратился к Венецианской комиссии о предоставлении заключения о конституционности законопроекта №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь КСУ Наталья Муха.

КСУ направил комиссии соответствующее письмо.

"Судья-докладчик сообщил, что на имя президента Европейской комиссии за демократию через право было направлено письмо о предоставлении Венецианской комиссией экспертного заключения о затронутых вопросах", - сообщила Муха.

Спикер отметила, что КСУ не имеет полномочий направлять дело в Венецианскую комиссию.

"КСУ только обратился по поводу предоставления экспертного заключения", - добавила она.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 26 ноября, КСУ рассматривает законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект №1027 в Раде 29 августа.

Так, 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство". За направление проголосовали 279 депутатов Рады.