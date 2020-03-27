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КСУ скасував право Кабміну обмежувати зарплати прокурорів

Новини » Політика     27.03.2020 - 17:21
КСУ скасував право Кабміну обмежувати зарплати прокурорів
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ визнав неконституційним окреме положення Бюджетного кодексу

Конституційний суд України (КСУ) скасував право Кабінету міністрів обмежувати зарплати прокурорів. Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Повідомляється, що КСУ 26 березня визнав неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 закону україни "Про прокуратуру" із змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України.

"Наділивши Кабінет міністрів України повноваженнями встановлювати порядок і розміри заробітної плати прокурора, законодавець ввів відмінний від передбаченого положеннями статті 81 Закону нормативне регулювання заробітної плати прокурора", - повідомили в КСУ.

Визнане неконституційним положення, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 18 березня в КСУ надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України по першочерговим заходам з реформу органів прокуратури".

Відзначимо, 25 вересня 2019 року законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України вступив в силу. Цей документ передбачає зростання зарплат прокурорів.

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