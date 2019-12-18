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КСУ отказался восстановить Шевчука в должности

Новости » Общество     18.12.2019 - 20:21
КСУ отказался восстановить Шевчука в должности
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ не сообщили причины отказа

Конституционный суд Украины (КСУ) отказался восстановить Станислава Шевчука в должности главы КСУ. Об этом РБК-Украина сообщил источник в КСУ.

По данным источника РБК-Украина, вопрос о восстановлении Шевчука в должности был отклонен во время спецзаседания.

"Сегодня было спецзаседание по вопросу Шевчука. Восстановление его в должности не было поддержано", - сказал он.

Мотивы такого решения судей источник отказался сообщить.

Напомним, в начале декабря КСУ признал неконституционным обжалование увольнения экс-главы суда Станислава Шевчука. Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений статьи 151-2 Конституции Украины, согласно которым решения и выводы, принятые КСУ, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Отметим, 14 мая 2019 года уволили председателя КСУ Станислава Шевчука. В связи с этим, он заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". При этом Шевчук обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.

В октябре Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука о восстановлении на должности главы КСУ в полном объеме.

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