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КСУ запретил обжаловать увольнение экс-главы суда Шевчука

Новости » Общество     03.12.2019 - 15:57
КСУ запретил обжаловать увольнение экс-главы суда Шевчука
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Суд запретил обжаловать любые решения КСУ

Конституционный суд Украины признал неконституционным обжалование увольнения экс-главы суда Станислава Шевчука. Об этом говорится в решении КСУ, опубликованном на сайте суда, передает РБК-Украина.

Указано, что Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений статьи 151-2 Конституции Украины, согласно которым решения и выводы, принятые КСУ, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Суд решил, что нельзя обжаловать любые решения КСУ, а не только касающиеся конституционности законов или законопроектом. В том числе, нельзя обжаловать решения касающиеся увольнения судей или назначения главы суда.

КСУ отметил, что в определенных случаях решения суда могут быть пересмотрены, но не обжалованы.

Напомним, 14 мая 2019 года уволили председателя КСУ Станислава Шевчука. В связи с этим, он заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". При этом Шевчук обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже 11 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука о восстановлении на должности главы КСУ в полном объеме. При этом в КСУ заявили об отсутствии решения Окружного административного суда города Киева относительно восстановления Станислава Шевчука в должности главы суда.

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