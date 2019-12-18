ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ відмовився відновити Шевчука на посаді

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 20:21
КСУ відмовився відновити Шевчука на посаді
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ не повідомили причини відмови

Конституційний суд України (КСУ) відмовився відновити Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ. Про це РБК-Україна повідомило джерело в КСУ.

За даними джерела РБК-Україна, питання про відновлення Шевчука на посаді був відхилений під час спецзасідання.

"Сьогодні було спецзасідання щодо Шевчука. Відновлення його на посаді не було підтримано", - сказав він.

Мотиви такого рішення суддів джерело відмовився повідомити.

Нагадаємо, на початку грудня КСУ визнав неконституційним оскарження звільнення екс-голови суду Станіслава Шевчука. Конституційний суд України прийняв рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, згідно з яким рішення і висновки, ухвалені КСУ, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Відзначимо, 14 травня 2019 року звільнили голову КСУ Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, він заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". При цьому Шевчук звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

У жовтні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука про поновлення на посаді голови КСУ в повному обсязі.

КСУ розгляне конституційність права президента призначати главу КМДА КСУ заборонив оскаржувати звільнення екс-голови суду Шевчука
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся