КСУ відмовився відновити Шевчука на посаді

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

В КСУ не повідомили причини відмови

Конституційний суд України (КСУ) відмовився відновити Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ. Про це РБК-Україна повідомило джерело в КСУ.

За даними джерела РБК-Україна, питання про відновлення Шевчука на посаді був відхилений під час спецзасідання.

"Сьогодні було спецзасідання щодо Шевчука. Відновлення його на посаді не було підтримано", - сказав він.

Мотиви такого рішення суддів джерело відмовився повідомити.

Нагадаємо, на початку грудня КСУ визнав неконституційним оскарження звільнення екс-голови суду Станіслава Шевчука. Конституційний суд України прийняв рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, згідно з яким рішення і висновки, ухвалені КСУ, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Відзначимо, 14 травня 2019 року звільнили голову КСУ Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, він заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". При цьому Шевчук звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

У жовтні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука про поновлення на посаді голови КСУ в повному обсязі.