В КСУ отказались комментировать сроки рассмотрения указа Зеленского

Конституционный суд Украины не сможет рассмотреть дело о соответствии Конституции указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады в течение одного заседания. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь КСУ Наталья Муха.

Так, 11 июня состоится открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве.

"Известно, что в 10:00 11 июня запланирована открытая часть пленарного заседания в устном производстве Палаты Конституционного суда. На этой части состоится исследования материалов. Далее суд перейдет к закрытой части заседания", - рассказала Муха.

Пресс-секретарь подтвердила, что решения по делу не следует ожидать после первого заседания 11 июня. Ведь суд не успеет принять решение за один день.

"То, что дело будет рассматриваться не в одно заседание - это точно, но сколько заседаний состоится, я не могу сказать. Мы не можем комментировать сроки рассмотрения этого дела, ведь это зависит от судей", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года. В частности, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 ЗУ "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

Как писало РБК-Украина ранее, во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом глава государства также назначил досрочные выборы на 21 июля.