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В КСУ обжаловали конституционность закона о "законодательном спаме"

Новости » Политика     27.05.2020 - 14:36
В КСУ обжаловали конституционность закона о "законодательном спаме"
Фото: КСУ (РБК-Украина)

Конституционное представление подали 53 нардепа

В Конституционный суд Украины подали представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в Регламент ВРУ по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры". Данный законопроект направлен на борьбу с "законодательным спамом".

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что конституционное представление было подано 53 народными депутатами Украины.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон Украины не соответствует ряду статей основного закона", - отметили в КСУ.

Отметим, данный законопроект предусматривает введение лимита на внесение правок в законопроекте. В частности, в случае принятия Радой решения о применении особой процедуры каждая депутатская фракция может определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает. Также каждый внефракционный нардеп, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного неучтенного предложения.

Принятие закона было вызвано большим количеством правок к банковскому закону.

Напомним, данный законопроект был принят Верховной радой 16 апреля, "за" проголосовали 242 нардепа.

В конце апреля закон о внесении изменений в регламент парламента был подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Автор: Игорь Литвиненко

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