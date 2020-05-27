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В КСУ оскаржили конституційність закону про "законодавчий спам"

Новини » Політика     27.05.2020 - 14:36
В КСУ оскаржили конституційність закону про "законодавчий спам"
Фото: КСУ (РБК-Україна)

Конституційне подання подали 53 нардепа

В Конституційний суд України надійшло подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури". Даний законопроект спрямований на боротьбу з "законодавчим спамом".

Про це повідомили в пресс-службі КСУ.

Наголошується, що конституційне подання було подано 53 народними депутатами України.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон України не відповідає низці статей основного закону", - відзначили в КСУ.

Відзначимо, даний законопроект передбачає введення ліміту на внесення поправок у законопроекті. Зокрема, у разі прийняття Радою рішення про застосування особливої процедури кожна депутатська фракція може визначити не більше 5 пропозицій, поправок, які не враховані головним комітетом, на яких вона наполягає. Також кожен позафракційний нардеп, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити не більше одного неврахованого пропозиції.

Прийняття закону було викликано великою кількістю правок до банківського закону.

Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий Верховною радою 16 квітня, "за" проголосували 242 нардепи.

В кінці квітня закон про внесення змін до регламенту парламенту був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныспамЗакон
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