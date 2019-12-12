КСУ начал закрытое рассмотрение вопроса о праве президента назначать главу КГГА

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ рассматривает соответствующее представление авторства 51 нардепа

Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела о полномочиях президента Украины назначать и увольнять главу Киевской горгосадминистрации, если это лицо избрано на должность Киевского городского главы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Указано, что исследование материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для предоставления заключения по делу.

Напомним, анонсировалось, что КСУ на пленарном заседании в четверг, 12 декабря, начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата об официальном толковании ряда положений Основного закона, в частности, в контексте права президента Украины назначать и увольнять председателя Киевской городской государственной администрации.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре КСУ открыл конституционное производство по делу по представлению 51 народного депутата Украины по поводу толкования Конституции в вопросах осуществления государственной власти в столице.

Отметим, Верховная рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Документ поддержали 244 народных депутата. Согласно ему, предусматривается восстановить райсоветы в Киеве как представительские органы жителей районов столицы, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя КГГА.