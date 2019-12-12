КСУ почав закритий розгляд питання щодо права президента призначати голову КМДА

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ розглядає відповідне подання за авторством 51 нардепа

Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи про повноваження президента України призначати та звільняти голову Київської міськдержадміністрації, якщо ця особа обрана на посаду Київського міського голови. Про це сказано у повідомленні прес-служби КСУ.

Вказано, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для надання висновку у справі.

Нагадаємо, анонсувалося, що КСУ на пленарному засіданні у четвер, 12 грудня, почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення ряду положень Основного закону, зокрема, в контексті права президента України призначати і звільняти голову Київської міської державної адміністрації.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні КСУ відкрив конституційне провадження у справі за поданням 51 народного депутата України щодо тлумачення Конституції у питаннях здійснення державної влади в столиці.

Зазначимо, Верховна рада прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Документ підтримали 244 народних депутата. Згідно з ним, передбачається відновити райради в Києві як представницькі органи жителів районів столиці, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови КМДА.