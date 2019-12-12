ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ почав закритий розгляд питання щодо права президента призначати голову КМДА

Новини » Політика     12.12.2019 - 17:17
КСУ почав закритий розгляд питання щодо права президента призначати голову КМДА
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ розглядає відповідне подання за авторством 51 нардепа

Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи про повноваження президента України призначати та звільняти голову Київської міськдержадміністрації, якщо ця особа обрана на посаду Київського міського голови. Про це сказано у повідомленні прес-служби КСУ.

Вказано, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для надання висновку у справі.

Нагадаємо, анонсувалося, що КСУ на пленарному засіданні у четвер, 12 грудня, почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення ряду положень Основного закону, зокрема, в контексті права президента України призначати і звільняти голову Київської міської державної адміністрації.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні КСУ відкрив конституційне провадження у справі за поданням 51 народного депутата України щодо тлумачення Конституції у питаннях здійснення державної влади в столиці.

Зазначимо, Верховна рада прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Документ підтримали 244 народних депутата. Згідно з ним, передбачається відновити райради в Києві як представницькі органи жителів районів столиці, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови КМДА.

КСУ розгляне конституційність права президента призначати главу КМДА КСУ заборонив оскаржувати звільнення екс-голови суду Шевчука
Новини України КМДАКонституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся