В Конституционном суде ищут взрывчатку

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заседании объявлен перерыв до 11:45

Сотрудники управления государственной охраны проверяют информацию о минировании здания Конституционного суда, где сегодня рассматривается указ президента о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Во вторник, 11 июня, суд начал рассмотрение конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Здание проверяют правоохранители со служебной собакой.

В заседании объявлен перерыв до 11:45. После этого позицию президента зачитает его представитель в КС Федор Вениславский.

Отметим, Владимир Зеленский выступил перед судьями в начале заседания и удалился, чтобы избежать подозрений в давлении на судей.

Позицию 62 парламентариев касательно неконституционности роспуска Верховной рады объявил народный депутат Андрей Тетерук.

По его словам, коалиция прекратила существование 17 мая 2019 года. Таким образом президент получит право распустить парламент только через месяц от этой даты после консультаций. Согласно Конституции, он не сможет распустить Раду после этого срока.

РБК-Украина писало, что представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук отметил, что у Зеленского не исключают, что Конституционный суд может признать указ о роспуске парламента неконституционным. Советник президента подчеркнул, позицию президента в КСУ представит Федор Вениславский.