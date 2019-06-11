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В Конституційному суді шукають вибухівку

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 11:30
В Конституційному суді шукають вибухівку
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У засіданні оголошено перерву до 11:45

Співробітники управління державної охорони перевіряють інформацію про замінування будівлі Конституційного суду, де сьогодні розглядається указ президента про розпуск Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У вівторок, 11 червня, суд почав розгляд конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради і дострокових виборах. Будівлю перевіряють правоохоронці зі службовою собакою.

У засіданні оголошено перерву до 11:45. Після цього позицію президента зачитає його представник в КС Федір Веніславський.

Зазначимо, Володимир Зеленський виступив перед суддями на початку засідання і пішов, щоб уникнути підозр у тиску на суддів.

Позицію 62 парламентаріїв щодо неконституційності розпуску Верховної ради оголосив народний депутат Андрій Тетерук.

За його словами, коаліція припинила існування 17 травня 2019 року. Таким чином президент отримає право розпустити парламент лише через місяць від цієї дати після консультацій. Згідно Конституції, він не зможе розпустити Раду після цього терміну.

РБК-Україна писало, що представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук зазначив, що у Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним. Радник президента підкреслив, позицію президента в КСУ представить Федір Веніславський.

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