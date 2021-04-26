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КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации и закона о люстрации

Автор: Юлия Струк

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram.

"На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации)", - написала парламентарий.

Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации. В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что, чтобы остановить "люстрационную чехарду", суду необходимо признать неконституционным закон о люстрации.

Подробнее об изменениях в закон о люстрации читайте в материале РБК-Украина "Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации".

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