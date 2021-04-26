КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации и закона о люстрации

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram.

"На этой неделе Конституционный суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации)", - написала парламентарий. Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".