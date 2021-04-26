КСУ цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію

Представник Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що КСУ на цьому тижні розгляне конституційність спецконфіскації. Також суд розгляне низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.

Про це вона написала у своєму Telegram.

Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".

"Цього тижня Конституційний суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентар.

Нагадаємо, у серпні минулого року стало відомо, що у Конституційному суді України оскаржують конституційність спецконфіскації. До суду надійшло три подання від 47 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що, щоб зупинити "люстраційну чехарду", суду необхідно визнати неконституційним закон про люстрацію.

Детальніше про зміни до закону про люстрацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".