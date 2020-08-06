В КСУ оспаривают конституционность спецконфискации

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В суд поступило три представления от 47 парламентариев

В Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации. В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"5 августа 2020 года в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины", - указано в сообщении.

В частности, депутаты Рады просят проверить конституционность:

положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса;

отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса;

отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

Авторы ходатайств просят КСУ признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не соответствуют Основному закону.

Все эти положения связанные со спецконфискацией.

Напомним, в конце июля нардепы просили Конституционный суд Украины признать неконституционным закон о Высшем антикоррупционном суде: в КСУ 22 июля поступило соответствующее конституционное представление 49 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в КСУ поступило обращение народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро.