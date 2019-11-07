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КСУ в четверг рассматривает три закона Зеленского

Новости » Политика     07.11.2019 - 11:42
КСУ в четверг рассматривает три закона Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, суд продолжит рассмотрение законов о сокращении количества нардепов и праве народа подавать законопроекты

Конституционный суд Украины в четверг, 7 ноября, продолжит рассмотрение трех законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний КСУ, опубликован на сайте суда.

В частности, КСУ продолжит рассмотрение законопроектов президента №1015 о праве народа подавать законопроекты и №1017 о сокращении количества нардепов на закрытой части пленарного заседания.

Кроме того, в ходе заседания Палаты КСУ рассмотрит вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (регистр. № 1027) требованиям статей 157 и 158 КУ.

Напомним, КСУ ранее позволил внести изменения в Конституцию для отмены адвокатской монополии. Так, суд признал законопроект Зеленского о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности по представительству в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе КСУ рассматривал 4 законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию №№ 10161, 1013, 1028 и 1015.

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