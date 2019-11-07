КСУ у четвер розглядає три закони Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, суд продовжить розгляд законів про скорочення кількості нардепів та право народу подавати законопроекти

Конституційний суд України у четвер, 7 листопада, продовжить розгляд трьох законопроектів авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчить порядок денний засідань КСУ, опублікований на сайті суду.

Зокрема, КСУ продовжить розгляд законопроектів президента №1015 щодо права народу подавати законопроекти та №1017 про скорочення кількості нардепів на закритій частині пленарного засідання.

Крім того, у ході засідання Великої палати КСУ розгляне питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) вимогам статей 157 і 158 КУ.

Нагадаємо, КСУ раніше дозволив внести зміни до Конституції для скасування адвокатської монополії. Так, суд визнав законопроект Зеленського про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Також суд дійшов висновку, що запропоновані зміни розширюють можливості по представництву в суді.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому тижні КСУ розглядав 4 законопроекти президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції №№ 10161, 1013, 1028 і 1015.