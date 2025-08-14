UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Якщо зустріч із Путіним і Зеленським пройде добре, мир настане незабаром, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що вдала зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наблизить мир.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа поцікавилися, чи можна вважати для США перемогою щось менше, ніж повне і негайне припинення вогню внаслідок зустрічі з Путіним.

У відповідь президент назвав таке запитання "не дуже хорошим".

"Я б сказав, що завтра все, чого я хочу, - це підготувати ґрунт для наступної зустрічі (за участю президента України Володимира Зеленського - ред.), яка має відбутися скоро. Я хотів би, щоб це відбулося дуже швидко, незабаром після цієї зустрічі", - уточнив американський лідер.

Трамп додав, що хотів би, щоб така зустріч могла відбутися в Алясці, де вони з Путіним можуть залишитися. Це було б набагато простіше.

"Я думаю, що це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яка позиція всіх учасників. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, чи буде зустріч вдалою або невдалою. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому доб'ємося миру", - уточнив американський лідер.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним завтра, 15 серпня.

Раніше він заявляв, що хорошим результатом зустрічі могло б стати припинення вогню між Україною і Росією.

Також він наголошував, що не укладатиме угод під час такої зустрічі, оскільки про мир мають домовлятися Київ і Москва.

Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні