Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Если встреча с Путиным и Зеленским пройдет хорошо, мир наступит скоро, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что удачная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским приблизит мир.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, можно ли считать для США победой что-то меньшее, чем полное и немедленное прекращение огня в результате встречи с Путиным. 

В ответ президент назвал такой вопрос "не очень хорошим". 

"Я бы сказал, что завтра все, чего я хочу, - это подготовить почву для следующей встречи (при участии президента Украины Владимира Зеленского - ред.), которая должна состояться скоро. Я хотел бы, чтобы это произошло очень быстро, вскоре после этой встречи", - уточнил американский лидер. 

Трамп добавил, что хотел бы, чтобы такая встреча могла пройти в Аляске, где они с Путиным могут остаться. Это было бы намного проще. 

"Я думаю, что это будет очень интересно. Мы узнаем, какова позиция всех участников. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, будет ли встреча удачной или неудачной. И если встреча будет плохой, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем добьемся мира", - уточнил американский лидер. 

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 15 августа.

Ранее он заявлял, что хорошим результатом встречи могло бы стать прекращение огня между Украиной и Россией.

Также он подчеркивал, что не будет заключать сделок во время такой встречи, поскольку о мире должны договариваться Киев и Москва.

