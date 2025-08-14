Если встреча с Путиным и Зеленским пройдет хорошо, мир наступит скоро, - Трамп

У Трампа поинтересовались, можно ли считать для США победой что-то меньшее, чем полное и немедленное прекращение огня в результате встречи с Путиным.

В ответ президент назвал такой вопрос "не очень хорошим".

"Я бы сказал, что завтра все, чего я хочу, - это подготовить почву для следующей встречи (при участии президента Украины Владимира Зеленского - ред.), которая должна состояться скоро. Я хотел бы, чтобы это произошло очень быстро, вскоре после этой встречи", - уточнил американский лидер.

Трамп добавил, что хотел бы, чтобы такая встреча могла пройти в Аляске, где они с Путиным могут остаться. Это было бы намного проще.

"Я думаю, что это будет очень интересно. Мы узнаем, какова позиция всех участников. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, будет ли встреча удачной или неудачной. И если встреча будет плохой, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем добьемся мира", - уточнил американский лидер.