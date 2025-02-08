Якщо заморозити війну, то РФ використає українські ресурси для нового наступу, - Зеленський

Зеленський наголосив, що припинення вогню без деокупації захоплених територій дасть можливість Росії заробити трильйони доларів на українських природних ресурсах та використати ці кошти для нарощування військової сили й подальшого наступу.

"Просто сісфайр (припинення вогню - ред.) - це значить дати паузу, нехай він розробляє, заробляє ці трильйони. Він (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) буде заробляти гроші, потім підніме свою економіку, підніме свою армію і знову піде війною", - наголосив український президент.

Він зазначив, що Україна готова відкрити доступ до своїх корисних копалин для спільної розробки зі США, але лише після деокупації та за умови отримання надійних гарантій безпеки.

"Нам потрібно захистити себе, свою державу. Ми готові відкрити інвестування і заробляти разом, якщо ви допоможете нам із захистом. Посильте санкції, можна відштовхнути Путіна - і ми разом будемо розробляти наші корисні копалини", - додав він.

За словами Зеленського, найближчим часом відбудеться кілька зустрічей із представниками американської адміністрації для обговорення деталей можливої співпраці.